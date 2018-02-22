22.02.2018 18:28

Геннадий Кернес провел личный прием на заводе «Радиореле»

Более 60 человек обратились за помощью в решении коммунальных и других проблем.



city.kharkov.ua

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, 22 февраля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием сотрудников государственного предприятия «Завод «Радиореле». Предприятие производит комплектующие для авиации и космической отрасли и, в отсутствие иностранных заказов, работает по сокращенному графику, около 5 дней в месяц.

«Люди в трудном положении, без достойной оплаты труда, и мы пришли для конструктивного разговора - чем нужно помочь, в рамках нашей компетенции и просто по человечески», - сказал Геннадий Кернес, начиная прием.

На заводе работают около 300 человек, часть из них, живущая в частных домах поселков Ново-Западный и Садки, обратились с заявлением о возможности присоединения к централизованной канализации. По поручению городского головы КП «Вода» рассмотрит техническую и экономическую обоснованность такого проекта.

Помочь устранить нарушение санитарных норм в питьевой воде в домах на Мерефянском шоссе попросил на встрече сотрудник предприятия Валерий Третьяк. Речь идет о ведомственном водопроводе Южной железной дороги, и сотрудники санитарной службы подтвердили наличие в воде примесей и вредных веществ. Геннадий Кернес инициировал срочное обращение к руководству железной дороги, а также в силовые структуры, чтобы ситуация не привела к массовому заболеванию людей.

После жалобы заводчан на нарушение графика движения автобусов на маршрутах №260э и 305э была проведена проверка. Перевозчика обязали добавить на линию транспорт и работать в том числе в позднее время, поскольку на многих участках эти маршруты - единственный общественный транспорт.

Также на приеме приняты заявления на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в районе улиц Харьковской, Заводской, Жихарьской, Волынской. В план работ на 2018 год приняты заявки на ремонт кровель, подъездов и входных групп в домах, где живут работники завода.