22.02.2018 19:23

В Харькове состоялся выпуск участников «Платформы школьного развития»

Выпускников второго сезона образовательного проекта «Платформа школьного развития» 22 февраля наградили в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

«Платформа школьного развития» - это совместный проект общественной организации «Линк», Молодежного совета при Харьковском городском голове, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и Департамента образования городского совета. Первый выпуск участников проекта состоялся 21 июня прошлого года. Тогда в нем приняли участие 10 школ и два колледжа - всего 34 учащихся. На сегодняшний момент «Платформа развития» собрала уже около 80 школьников 8-11 классов со всех районов города, которые формируют команды ученического самоуправления.

20-ти самым активным выпускникам второго сезона «Платформы школьного развития» вручили дипломы, провели экскурсию по городскому совету и рассказали о работе его структур.

Как сообщила депутат городского совета, председатель постоянной комиссии горсовета по гуманитарным вопросам Ольга Чичина, второй сезон проекта проходил минувшей осенью. Школьники прошли курс по развитию себя, прослушали образовательные тренинги, которые для них провели представители общественных организаций и органов местного самоуправления, создали команды ученического самоуправления и сейчас уже самостоятельно реализуют проекты в своих школах.

«Неважно - отличник ты, спортсмен или активист, мы набираем всех. Цель – создать команды в школах, выявить наиболее активных ребят и объеденить их, чтобы они и дальше взаимодействовали с друг другом и помогали другим реализовывать свой потенциал. Наш проект оказался бессрочным. Сейчас «Платформа школьного развития» – это 35 активных школьников, у которых есть свои департаменты, которые занимаются проектами в школах, обмениваются опытом. Они сформировали школьные, районные лиги, где взаимодействуют, и, конечно же, у нас полное взаимодействие с Харьковским ученическим советом. Девочка, которая возглавила его в этом году, была участницей «Платформы», - рассказала Ольга Чичина.

О том, какие еще есть перспективы у школьников в Харькове, рассказал депутат городского совета Габриел Михайлов. По его словам, они могут стать членами Молодежного совета при

Харьковском городском голове и, уже будучи студентами, реализовывать проекты не школьного или районного уровней, а городского масштаба.

«Они могут получать финансирование на осуществление проектов, реализовывать проекты совместно с городом. Сейчас очень много инициатив в городе предлагает и осуществляет Молодежный совет. Также мы планируем создать отдельную программу «Стань помощником депутата». У нас большое количество программ, к которым мы стараемся привлечь всех, кто может делиться знаниями и оказывать внимание детям. Это прекрасная молодежь, которая стремится к чему-то, скоро займет наши места и будет участвовать в управлении городом», - отметил Габриел Михайлов.