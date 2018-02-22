22.02.2018 19:59

В Харькове проведут информационную работу с родителями о воспитании детей и ответственности за жестокое обращение с ними

Информационные материалы на тему обязанностей родителей относительно воспитания детей, а также ответственности за жестокое обращение с ними планируют разметить в общественном транспорте, школах, детсадах и поликлиниках Харькова.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Такое решение приняли участники круглого стола на тему «Система формирования семейных ценностей. Роль и значение силовых структур», который состоялся 22 февраля в Харьковском городском совете. В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, представители ювенальной превенции, полиции, Департамента образования и общественных организаций.

Как сообщил инспектор отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет, сегодня в подразделениях ювенальной превенции региона состоит на учете 801 семья, где воспитываются дети, которым необходимо уделять внимание со стороны правоохранительных органов и служб по делам детей. Только за минувший год в городе и области зафиксировано 120 фактов совершения насилия в отношении детей.

По его словам, в январе этого года в силу вступил Закон Украины «О предупреждении насилия в семье», согласно которому полиция имеет право в принудительном порядке проникнуть в квартиру, если есть достоверная информация о совершении там домашнего насилия.

«Ранее, приезжая на место происшествия по звонку соседей, мы не имели таких полномочий. Сегодня более эффективно может проводиться наша работа в связи с возможностью проникнуть в помещение и обеспечить безопасность как членов семьи, так и детей. Также новый закон предполагает уголовную ответственность за совершение домашнего насилия, которая вступит в силу в конце этого года», - отметил Константин Шеремет.

По его словам, сегодня за совершение насилия в отношении членов семьи грозит до 15 суток административного ареста, а также штрафные санкции и общественные работы.

«К сожалению, сегодня родители даже элементарно не понимают, что такое родительские обязанности. И очень часто возникают случаи, которые влекут за собой правовые последствия. Такое впечатление, что родители даже не думают о том, что их внутрисемейные отношения с ребенком урегулированы законом. И во многих местах этого закона указаны санкции за нарушение этих позиций», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

В рамках мероприятия вице-мэр поручила распространить по городу информацию об обязанностях родителей относительно надлежащего воспитания детей и ответственности за их невыполнение. По ее словам, для этого будут использованы все возможные коммуникации, в частности, плакаты и листовки, размещенные в метрополитене и горэлектротранспорте, а также методички, которые будут распространять в учреждениях образования и детских поликлиниках.

Также участники круглого стола планируют организовать в городе масштабное семейное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, в котором с творческими номерами выступят дети и их родители.