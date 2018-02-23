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23.02.2018  11:58   

Соцработники Умани приехали в Харьков перенимать опыт работы

Эту ночь жительница Черкасской области, главный соцзащитник Умани Галина Кучер провела в Харькове. Она и ее коллеги из профильных служб приехали перенимать опыт в работе. Решили все испытывать на себе, поэтому начали с социальной гостиницы.


// Городской Дозор

Галина Кучер, начальник Уманского городского управления труда и социальной защиты населения:
«Мы улеглись, так и нырнули в постель. Одеяло было такое пушистое, хорошее. Поэтому мы накрылись и сразу уснули. Потому что удобно, комфортно, уютно. Для города это очень важно, люди попадают в сложные жизненные обстоятельства, и это для них панацея. Мы поднялись на второй этаж, здесь живет мама с двумя детьми. Она может себе приготовить, холодильниками все оборудовано. Все доступно, все возможно. Там микроволновка, там духовка. А для людей с инвалидностью – отдельный отсек, где им все доступно, они могут свободно передвигаться. Двери соответственно 1,20 шириной. Поручни такие удобные, мебель нужного уровня - это очень удобно. И готовить, и пользоваться, и жить полноценной жизнью, как все».

Оксана Гайдай, заместитель начальника Уманского городского управления труда и социальной защиты населения:
«Вот у нашего городского головы Александра Цебрия такой месседж, что Умань - город социальный. И Умань - город, где вас ждут. Хочу сказать, что Харьков – это также город, где ждут. И город социальный, потому что структуры приспособлены для людей, которые требуют внимания, заботы со стороны городских властей. Лично мне очень нравится - красиво, уютно, комфортно».

Социальная гостиница – уникальный для Украины проект, созданный при поддержке правительства Германии. Отель был официально открыт в прошлом году, 14 ноября. В нем созданы все условия, чтобы в оперативном порядке принять посетителей.

Отель рассчитан на 50 человек, это 19 номеров. Сама учреждение расположено в здании терцентра предоставления социальных услуг Московского района.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
«Созданный нами социальный отель - первая ласточка в Украине. Первым учреждением такого типа в Украине заинтересовались и наши коллеги из других регионов. И начали к нам приезжать, чтобы посмотреть, как всё получилось. Мы рады, что у нас есть, что предложить Украине. Это не первый опыт, у нас есть многие модели в системе социальной защиты, которые мы отрабатываем в Харькове, а потом они становятся достоянием всей Украины, и мы гордимся этим. Мы очень довольны, что у нас получается, и это нормально».

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Тэги:  социальный отель, терцентр, горбунова-рубан, харьков
 
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