23.02.2018 12:32

Пункты обогрева готовы принять всех в наступающие морозы

С 24 февраля в Харьковской области резко похолодает, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Ночная температура снизится через холодный арктический воздух с севера Европы.



// Городской Дозор

24 февраля в Харьковской области столбик термометра поползет вниз до 16-21 градусов мороза. 25 февраля морозы усилятся, ночная температура до минус 17-22. В понедельник, вторник тепла тоже ждать не следует. Днем от минус 16 ночью местами до 25 градусов мороза.

В мэрии говорят, к холодам готовы. И готовы согреть горожан, не имеющих определенного места жительства.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

«Во всех территориальных центрах есть пункты обогрева. Адреса есть на сайте городского совета. Горячий чай, печенье, бутерброд и, конечно же, возможность остаться на ночь. Людей столько, сколько поместится в территориальном центре. Это приспособленные помещения, это не палаты с постелями. Это здания, в которых тепло. Вот сколько людей прийдёт, столько там будет ночевать».



Один из крупнейших пунктов обогрева пока развернут в терцентре Московского района, по улице Валентиновской, 23-Г. На время масштабного ремонта центра реинтеграции бездомных, расположенного по улице Мира, 102, его филиал перенесли в этот терцентр. Он рассчитана на 30 постояльцев. Здесь работает медсестра, соцработники и паспортист. Если будет желание, то человеку без определенного места жительства помогут найти работу.