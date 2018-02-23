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23.02.2018  12:32   

Пункты обогрева готовы принять всех в наступающие морозы

С 24 февраля в Харьковской области резко похолодает, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Ночная температура снизится через холодный арктический воздух с севера Европы.


// Городской Дозор

24 февраля в Харьковской области столбик термометра поползет вниз до 16-21 градусов мороза. 25 февраля морозы усилятся, ночная температура до минус 17-22. В понедельник, вторник тепла тоже ждать не следует. Днем от минус 16 ночью местами до 25 градусов мороза.

В мэрии говорят, к холодам готовы. И готовы согреть горожан, не имеющих определенного места жительства.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
«Во всех территориальных центрах есть пункты обогрева. Адреса есть на сайте городского совета. Горячий чай, печенье, бутерброд и, конечно же, возможность остаться на ночь. Людей столько, сколько поместится в территориальном центре. Это приспособленные помещения, это не палаты с постелями. Это здания, в которых тепло. Вот сколько людей прийдёт, столько там будет ночевать».

Один из крупнейших пунктов обогрева пока развернут в терцентре Московского района, по улице Валентиновской, 23-Г. На время масштабного ремонта центра реинтеграции бездомных, расположенного по улице Мира, 102, его филиал перенесли в этот терцентр. Он рассчитана на 30 постояльцев. Здесь работает медсестра, соцработники и паспортист. Если будет желание, то человеку без определенного места жительства помогут найти работу.

Тэги:  пункт обогрева, горбунова-рубан, харьков
 
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