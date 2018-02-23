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23.02.2018  13:15   

На Харьковщине спортсмен избил до смерти посетителя кафе

Прокуратура доказала в суде вину спортсмена, который забил до смерти забил 19-летнего юношу.


Aktiv.com.ua
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.
 
"Прокуратура доказала в суде, что в октябре 2016 мужчина находился в одном из кафе с. Пархомовка. Там, изрядно выпив, он начал демонстрировать свою физическую силу. Спровоцировал конфликт с другими посетителями и даже начал драку с одним из мужчин. В то же время в помещение зашел 19-летний парень. Увидев мужчин, которые толкались, он подошел к ним и пытался разнять. Однако спортсмен намеренно ударил его несколько раз кулаком в лицо. Юноша сначала согнулся от боли, а потом упал на пол. От полученных травм пострадавший умер на месте", - рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев.
 
Осужденный с детства занимался спортом, регулярно участвовал в спортивных соревнованиях. На момент совершения преступления учился в институте физической культуры. Он уже имел судимости за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство.
  
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  кафе, харьков, драка, спортсмен
 
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