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23.02.2018  14:45   

В Харькове обсудили проблемы инновационного развития среднего и малого бизнеса

Заседание представителей Ассоциации городов Украины на тему «Инновационное развитие малого и среднего бизнеса как путь к успеху громады» состоялось 23 февраля в Харьковском городском совете.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
Перед представителями АГУ с предложеним внести изменения в инновационное законодательство Украины выступил директор Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Сергей Глибко. 
 
В рамках встречи представители ассоциации отметили, что развитие инноваций, создание кластеров и экосистем являются одними из важнейших составляющих поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. 
 
По итогам заседания, по инициативе Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета участники визита приняли резолюцию, в которой обратились к Ассоциации городов Украины с просьбой провести анализ действующего законодательства в сфере инноваций, стартапов, технологических, индустриальных и научных парков, что положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в Украине.
 
«Просим Ассоциацию городов Украины внести план развития этого направления в секторальную стратегию местного экономического развития и способствовать ее реализации», - говорится в резолюции. 
 
Напомним, что представители различных городов страны, входящих в Ассоциацию городов Украины, в частности, из Запорожья, Мелитополя, Полтавщины, находятся в Харькове с обучающим визитом в рамках общенациональной программы по обмену опытом «Маршруты успехов». 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бизнес, харьков, проблемы
 
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