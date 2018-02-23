23.02.2018 14:45

В Харькове обсудили проблемы инновационного развития среднего и малого бизнеса

Заседание представителей Ассоциации городов Украины на тему «Инновационное развитие малого и среднего бизнеса как путь к успеху громады» состоялось 23 февраля в Харьковском городском совете.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Перед представителями АГУ с предложеним внести изменения в инновационное законодательство Украины выступил директор Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Сергей Глибко.

В рамках встречи представители ассоциации отметили, что развитие инноваций, создание кластеров и экосистем являются одними из важнейших составляющих поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

По итогам заседания, по инициативе Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета участники визита приняли резолюцию, в которой обратились к Ассоциации городов Украины с просьбой провести анализ действующего законодательства в сфере инноваций, стартапов, технологических, индустриальных и научных парков, что положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в Украине.

«Просим Ассоциацию городов Украины внести план развития этого направления в секторальную стратегию местного экономического развития и способствовать ее реализации», - говорится в резолюции.

Напомним, что представители различных городов страны, входящих в Ассоциацию городов Украины, в частности, из Запорожья, Мелитополя, Полтавщины, находятся в Харькове с обучающим визитом в рамках общенациональной программы по обмену опытом «Маршруты успехов».