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23.02.2018  15:05   

Налоговая ищет сотрудников

Фискальная служба Харьковской области приглашает на работу специалистов.


// ГФС

Главным управлением ГФС в Харьковской области объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы.

С условиями проведения конкурса и перечнем должностей можно ознакомиться на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы и на сайте ГУ ГФС в Харьковской области.

Источник:   ГФС
 Тэги:  вакансия, гфс, харьков
 
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