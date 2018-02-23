Налоговая ищет сотрудников

Фискальная служба Харьковской области приглашает на работу специалистов.
Главным управлением ГФС в Харьковской области объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы.
С условиями проведения конкурса и перечнем должностей можно ознакомиться на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы и на сайте ГУ ГФС в Харьковской области.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: