23.02.2018 15:05

Налоговая ищет сотрудников

Фискальная служба Харьковской области приглашает на работу специалистов.



// ГФС

Главным управлением ГФС в Харьковской области объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы.

С условиями проведения конкурса и перечнем должностей можно ознакомиться на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы и на сайте ГУ ГФС в Харьковской области.