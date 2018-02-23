23.02.2018 17:01

Порошенко: Мы должны создать все условия, чтобы украинские ученые не покидали страну

22 февраля Петр Порошенко встретился с одаренной молодежью Украины.



// ХОГА

Участниками мероприятия стали и 12 представителей Харьковской области - молодых ученых и их наставников.



Во время встречи Президент отметил необходимость создания условий для того, чтобы украинские ученые не покидали Украину и не выезжали работать за границу.



«Мы все будем делать для того, чтобы у нас для молодых ученых, если они имеют талант и неудержимое желание заниматься наукой, создать максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину», - подчеркнул Глава государства. Он добавил, что никоим образом не отрицает возможность выезда и обучения студентов за рубежом и понимает преимущества братских университетов и украинской высшей школы. «И чтобы они гарантированно возвращались домой», - отметил Президент. Он добавил, что по статистике, раньше, когда направляли студентов учиться за границу, значительная часть оставалась работать там.



«Сегодня Украина должна создать все условия, чтобы и выпускники высших учебных заведений, и ученые имели возможность себя реализовать. Глядя в глаза сегодняшним молодым ученым и школьникам – будущим ученым, мне приятно видеть, что у них глаза горят, что они верят в то, что удастся реализовать свои наработки. Украина сегодня нуждается в ваших инновационных подходах к решению актуальных проблем», - подчеркнул Глава государства.



Отдельно Президент отметил важность того, чтобы молодежь имела возможность учиться даже в сельской школе и были условия доступа учащихся к интерактивным занятиям и лучшим преподавателям мира. Глава государства напомнил, что сейчас нарабатывается очень активная и амбициозная программа сельской медицины, которая предусматривает интернет-связь четвертого поколения в каждом украинском селе.



Петр Порошенко также отметил, что был создан Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, а сейчас создается Национальный фонд исследований. «То, что надо было сделать 20, 25 или 30 лет назад. Чтобы были гранты, и за гранты была честная конкурентная борьба за те проекты, в которых в первую очередь нуждается государство. Весь мир давно работает в таком алгоритме. И приятно, что мы шаг за шагом движемся в этом направлении», - отметил Президент.



Глава государства отметил, что украинские учреждения и организации с каждым годом принимают в рамках крупнейшей Рамочной программы Европейского Союза по финансированию науки и инноваций все более активное участие. И по итогам 446 конкурсов для 117 украинских организаций-участников программы «Горизонт 2020», уже было предусмотрено финансирование 17 млн евро. «Раньше мы об этом могли только мечтать. И я беспрекословно поддерживаю прогрессивные подходы к формированию системы поддержки молодой науки», - отметил Петр Порошенко.



Президент подчеркнул важность объединения усилий для укрепления экономики и усиления обороноспособности страны. При этом он отметил роль Киевской политехники, которая создает много научных разработок, которые за очень короткий срок имплементируются в жизнь. «Для меня очень важна ваша поддержка внедрения в стране реформ, которые станут залогом европейского будущего Украины», - отметил Петр Порошенко.



Глава государства напомнил о достижениях, которые были осуществлены в 2017 году, а именно – получении безвизового режима для путешествий в страны Европейского Союза, подписании и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. «Наше сотрудничество в научной сфере является составной частью Соглашения об ассоциации, которое открывает совершенно новые возможности для украинских ученых», - подчеркнул Президент и отметил, что украинская власть делает все для скорейшей гармонизации украинского и европейского законодательства.



«И еще очень важно, чтобы ваши сверстники, глядя на вас, по-доброму завидовали. Чтобы вы были локомотивом изменений, собственным примером приобщали все больше и больше молодых ребят к занятию наукой. Кто это сделает на уровне школы, кто-то уже на первых курсах высших учебных заведений. Но обязательно. Это очень большая радость – творить. Я верю в вас», - сказал Президент, обращаясь к победителям олимпиад, воспитанникам Малой академии наук и молодым ученым.



Он пожелал молодым ученым мира, крепкого здоровья, щедрой судьбы, неисчерпаемой энергии для реализации огромного креативного потенциала.