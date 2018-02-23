Под угрозой уголовной ответственности предприниматель заплатил почти миллион гривен налога

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС разоблачили одного из руководителей ООО, которое годами не отчисляло предусмотренные действующим законодательством налоги.
По информации прокурора отдела прокуратуры области Сергея Фокина, в ходе досудебного следствия установлено, что один из руководителей регионального предприятия, предоставляющего услуги в сфере сертификации, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
«ООО не отчисляло предусмотренные действующим законодательством налоги почти 2,5 года. Руководитель общества, имея непосредственный доступ к документам и банковских счетов организации, и достоверно зная о том, что некоторые предприятия-контрагенты никаких услуг для ООО не выполняли и товарно-материальных ценностей не поставляли, внес в бухгалтерского и налоговый учет ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с ними. Это и дало возможность уклониться от уплаты почти 1 млн. грн. налогов», - пояснил С. Фокин.
В связи с этим прокуратура начала уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины).
Под угрозой уголовной ответственности ООО уплатило в бюджет деньги в полном объеме.
Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении руководителя предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины в связи с полным возмещением нанесенного ущерба.
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