23.02.2018 18:30

В Харькове прошел форум инклюзивных проектов

Форум инклюзивных проектов состоялся 23 февраля в гостинице «Харьков».



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент Общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, а также представители других общественных организаций.

В рамках форума участники рассказали об инклюзивных проектах, которые реализуются в Харькове, а также поделились новыми идеями, направленными на развитие инклюзии.

Так, Елена Шингарева презентовала инклюзивный фестиваль «ВзаимоДействие», который стартовал сегодня в городе. По ее словам, цель фестиваля - задействовать людей с инвалидностью в жизнедеятельности харьковской территориальной громады, а также создать инклюзивное общество в городе и привлечь внимание к этому вопросу широкого круга населения. По ее словам, участники фестиваля продемонстрируют возможности и приемы создания инклюзивных спектаклей, концертов, экскурсий, спортивных занятий и соревнований, образовательных программ, услуг, которые позволят включить людей с инвалидностью в жизнь города.

«Нас поразило то, насколько все организации откликнулись на нашу инициативу. Абсолютно все театры города приняли на ура все наши смелые инновации, и в ближайшие дни они примут большое количество людей с разными формами инвалидности», - отметила Елена Шингарева.

В рамках фестиваля в Харькове покажут спектакли на жестовом языке, проведут мастер-классы по фитнесу для людей с инвалидностью, уроки рисования, вокала, игры в боулинг, а также семинар, посвященный инклюзивному образованию. Мероприятия фестиваля пройдут в различных учреждениях культуры и образования города с 23 по 26 февраля, в них примут участие более 100 людей с ограниченными возможностями.

Как отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан, городская власть уделяет огромное внимание людям с инвалидностью, в частности, работает над доступностью городского транспорта и учреждений культуры. «Для Харькова проблемы и потребности таких людей никогда не находились в стороне. Мы всегда очень активно выстраивали такие модели социальной работы, которые могли бы всячески их поддержать. У нас проходит множество общегородских мероприятий, которые с одной стороны объединяют этих людей, а с другой -показывают городской власти их потребности и нужды, а мы, в свою очередь, стараемся сделать так, чтобы городская политика социальной защиты соответствовала спросу и потребностям людей с инвалидностью», - подчеркнула вице-мэр.

Также на форуме презентовали проект по созданию инклюзивных административных услуг для неслышащих граждан «Услышь меня» и обсудили актуальность формирования расширенного инклюзивного пространства и вовлечения студентов в создание инклюзивной городской среды.