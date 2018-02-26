26.02.2018 12:15

Смерть 17-летней девушки от удара током: прокуратура передала дело в суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который допустил гибель 17-летней девушки-оператора батута, по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).



Українські Новини

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, во время досудебного расследования удалось собрать доказательства грубого нарушения требований трудового законодательства 30-летним предпринимателем, который взял на работу несовершеннолетнюю харьковчанку работать оператором батутного комплекса с неисправным электродвигателем.

«Установлено, что присоединенный к батуту электродвигатель находился в критическом состоянии и не соответствовал нормам безопасности, а потому его нельзя было запускать в работу», - рассказал М. Блохин.

Более того, у предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя к электросети.

Кроме того, работодатель не оформил должным образом трудовые отношения с несовершеннолетней. Ограничился лишь устной договоренностью с девушкой.

Напомним, трагедия случилась 30 июля 2017 года на ул. Бучмы, где погибла девушка от удара током.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.