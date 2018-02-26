Главная Новости Власть Отважной работой назвал вице-премьер-министр действия коммунальщиков по ликвидации аварий на теплосети в большой мороз
26.02.2018  16:58   

Отважной работой назвал вице-премьер-министр действия коммунальщиков по ликвидации аварий на теплосети в большой мороз

Ситуация с теплоснабжением в Харькове контролируется. Но те аварии, которые произошли на сетях подачи тепла и горячей воды, в том числе, стали поводом для селекторного совещания, которое возглавил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.


// ГСЧС

«Сейчас, на данный момент, практически по резервной линии запущены теплоносители, у нас осталось 35 уже да, 35 домов пока без отопления. Мы понимаем, что очень сложная низкая температура. С другой стороны, мы понимаем, что резервная линия нагружает те котлы, которые не предусмотрены для поставки этой тепловой энергии, и мы ожидаем завершения работ по основной линии теплоснабжения, которая позволит в штатном режиме подачу носителя», – говорит министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

По резервной линии уже под вечер воскресенья во все учреждения социальной сферы начали подавать тепло. Благодаря этому, отметил уже первый заместитель Председателя ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий, учебный процесс в школах и детсадах не прерывался. Подача же тепла в жилые дома днем ​​понедельника еще продолжалась.

«Только что мы получили информацию, что уже завершены работы на основной линии, и началось заполнение по основной линии. теплоснабжение всех объектов социальной уже восстановлено. Надеемся, что до конца дня, и теплоснабжение жилищной сферы будет восстановлено в полном объеме», – говорит первый заместитель Председателя ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий.

Все ремонтные работы в городе проводились в сложных условиях, об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Я бы хотел отдельно поблагодарить непосредственно работников коммунальных предприятий так и КП «Харьковводоканал» и КП «ХТС» за такую ​​отважную работу, потому что варить трубы при минус 18 – это совершенно сложно. И господину Андрееву отдельно и вместе с городскими властями Харькова благодарность за такую ​​работу», – скзаал Геннадий Зубко.

Тэги:  авария, хтс, отопление, харьков, зубко
 
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