27.02.2018 15:15

Напал с топором на пенсионера и украл его автомобиль: мужчина сядет за решетку на 8 лет

Чугуевская местная прокуратура доказала в суде вину 31-летнего местного жителя района по ч. 3. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего).



khar.gp.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчина, который летом прошлого года освободился из мест лишения свободы, решил нажиться за счет соседа-пенсионера, владельца автомобиля «Chevrolet».

«Ночью, будучи навеселе, злоумышленник взял из дома топор и через забор проник на территорию чужого домовладения. Набросился на 65-летнего хозяина и, угрожая топором, потребовал ключи от гаража и автомобиля. Пенсионер вырвался и бросился на улицу звать людей на помощь. Между тем нападающий нашел в доме ключи, угнал автомобиль. Однако убежать не удалось. Угонщик не справился с управлением - въехал в столб и разбил автомобиль», - рассказал руководитель местной прокуратуры Дмитрий Колодинский.