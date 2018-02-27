Напал с топором на пенсионера и украл его автомобиль: мужчина сядет за решетку на 8 лет

Чугуевская местная прокуратура доказала в суде вину 31-летнего местного жителя района по ч. 3. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего).
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
влажн.:
давл.:
ветер: