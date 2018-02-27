Главная Новости Власть Напал с топором на пенсионера и украл его автомобиль: мужчина сядет за решетку на 8 лет
27.02.2018  15:15   

Напал с топором на пенсионера и украл его автомобиль: мужчина сядет за решетку на 8 лет

Чугуевская местная прокуратура доказала в суде вину 31-летнего местного жителя района по ч. 3. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего).


khar.gp.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчина, который летом прошлого года освободился из мест лишения свободы, решил нажиться за счет соседа-пенсионера, владельца автомобиля «Chevrolet».
 
«Ночью, будучи навеселе, злоумышленник взял из дома топор и через забор проник на территорию чужого домовладения. Набросился на 65-летнего хозяина и, угрожая топором, потребовал ключи от гаража и автомобиля. Пенсионер вырвался и бросился на улицу звать людей на помощь. Между тем нападающий нашел в доме ключи, угнал автомобиль. Однако убежать не удалось. Угонщик не справился с управлением - въехал в столб и разбил автомобиль», - рассказал руководитель местной прокуратуры Дмитрий Колодинский.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  трьма, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Аварии на тепломагистралях Харькова устраняли в круглосуточном режиме
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 