27.02.2018 16:05

Харьковчан просят не мешать работе снегоуборочных машин

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.



// Городской Дозор

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«В ближайшие дни в Харькове будет очень плохая погода. Мы ждем больших снегопадов с сегодняшнего вечера и до пятницы. Метели, гололед.

В связи с этим я обращаюсь к вам - наши службы будут в усиленном режиме убирать город. Вы нам очень поможете, если не будете оставлять машины у бордюров.

Конец зимы тяжелый. Первые дни марта тоже будут холодными и снежными. Но тепло уже скоро. Весна обязательно придет», – сказано в обращении.