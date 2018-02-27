Харьковчан просят не мешать работе снегоуборочных машин

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.
«В ближайшие дни в Харькове будет очень плохая погода. Мы ждем больших снегопадов с сегодняшнего вечера и до пятницы. Метели, гололед.
В связи с этим я обращаюсь к вам - наши службы будут в усиленном режиме убирать город. Вы нам очень поможете, если не будете оставлять машины у бордюров.
Конец зимы тяжелый. Первые дни марта тоже будут холодными и снежными. Но тепло уже скоро. Весна обязательно придет», – сказано в обращении.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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