Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Верховная Рада внесла изменения в закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств», упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей.
«За» принятие законопроекта №5470-д проголосовало 235 депутатов.
Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» слова «пропуск на таможенную территорию Украины» заменены словами «таможенное оформление».
Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.
Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.
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