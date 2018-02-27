Главная Новости Власть Рада упростила ввоз импортных автомобилей
27.02.2018  17:59   

Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Верховная Рада внесла изменения в закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств», упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей.


// pravda.com.ua

«За» принятие законопроекта №5470-д проголосовало 235 депутатов.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» слова «пропуск на таможенную территорию Украины» заменены словами «таможенное оформление».

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  верховная рада, закон
 
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