28.02.2018 12:46

Сын задушил и 40 раз ударил в живот мать: суд вынес приговор

Прокуратура доказала в суде вину 28-летнего сына, который убил свою 50-летнюю маму "по договоренности".



Корреспондент

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Убийство произошло в ноябре 2016 года. Сын сначала связал мать, а потом задушил подушкой.

Поскольку убийца наверняка не знал, что она умерла, он взял нож и ударил уже мертвую женщину более 40 раз в живот.

«О том, что женщина мертва, стало известно лишь на четвертый день после трагедии. Глава семьи, который нигде не работал и сильно выпивал, несколько дней не мог попасть в квартиру. Ключей от квартиры у него не было, а на стук никто не открывал. Одну из ночей человек переночевал в тамбуре под дверью, еще две - у знакомых. Когда сын наконец открыл дверь, то отец увидел, что на руках юноши мелкие рассечение, а на шее - синяки. В комнате на диване лежало тело женщины, покрытое одеялом. Квартира была в крови, а в комнатах и коридоре лежали несколько петель», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб.

Скорую помощь и полицию, по просьбе мужа женщины, вызвали соседи.

В ходе досудебного и судебного следствия сын несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил, что они с мамой договорились о том, что сначала он убьет ее, а затем и сам покончит жизнь самоубийством из-за финансовых трудностей. Позже рассказывал, что не убивал женщину и это сделал отец. Однако в ходе следствия было собрано достаточно доказательств, подтвердили виновность парня.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы на момент совершения преступления молодой человек мог осознавать свои действия и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.