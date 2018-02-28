28.02.2018 16:46

Рецидивистка сдавала квартиры в аренду по фальшивому паспорту

Прокуратура доказала вину 57-летней женщины, которая по поддельным документом сдавала чужое жилье в аренду, по ч.2 ст.190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, и использование заведомо поддельных документов).



khar.gp.gov.ua

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мошенницу приговорили к 2 годам лишения свободы.

«В начале 2016 года женщина, которая дважды была осуждена за сделки с чужим имуществом, находила через объявления квартиры, которые сдавались в аренду посуточно. Заселялась мошенница на 1-2 дня. За это время, выдавая себя за владелицу чужой квартиры, передавала ее в долгосрочную аренду другим людям. При этом она предъявляла им поддельный паспорт, в котором была вклеена его фотография», - сообщает начальник управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой.

Деньги из «клиентов» принимала сразу за несколько месяцев. В среднем получала на руки по 5 - 6 тыс. грн.

Таким образом, в течение января-февраля 2016 мошенница «сдала» три квартиры в спальном районе. Харькова и «заработала» более 17 тыс. грн.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.