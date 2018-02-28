Рецидивистка сдавала квартиры в аренду по фальшивому паспорту

Прокуратура доказала вину 57-летней женщины, которая по поддельным документом сдавала чужое жилье в аренду, по ч.2 ст.190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, и использование заведомо поддельных документов).
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: