01.03.2018 14:01

Харьков и Япония будут сотрудничать в сфере внедрения раздельного сбора мусора

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 1 марта, встретился с представителями Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA).



// city.kharkov.ua

Японская компания проводит исследования по переработке ТБО в трех украинских городах - Харькове, Киеве и Днепре. Исследование планируется завершить до середины августа, после чего будут обозначены возможные варианты сотрудничества и сценарий помощи правительства Японии Украине.



Как отметил глава агентства «Джайка» в Украине Кавано Такааки, это может быть финансовая или техническая поддержка. Последняя предоставляется по трем основным направлениям – экономическое развитие, улучшение экологической ситуации, процессы развития страны. Это может быть помощь в предоставлении оборудования, экспертов, проведении тренингов. Главное - выбрать приоритетные направления сотрудничества и через Министерство экономики и торговли Украины выработать дальнейший план работы.

Игорь Терехов заверил, что городской совет предоставит японской стороне для исследования всю необходимую помощь. По его словам, способ переработки ТБО в Харькове уже определен, и его не изменить. Сейчас ведутся работы по строительству первого в Украине комплекса по переработке отходов, но при этом остается задача - внедрение раздельного сбора мусора.

«Харьков - единственный город в стране, который реализует проект по строительству комплекса по переработке ТБО и строительству нового полигона. Мы уже можем поделиться опытом с другими городами. У нас существует система очистки города. Так, как убирают в Харькове, наверное, не убирают ни в одном городе Украины. Сейчас мы хотим внедрить раздельный сбор мусора, и над этим нужно работать. На первом этапе мы хотим реализовать проект в школах, среди детей. Школьники - это будущее поколение, и нам нужно приучить их к этому. Мы могли бы сотрудничать в этом направлении, городской совет готов финансировать этот проект. Это социально значимая инициатива, которая будет реализована впервые в стране», - сказал первый вице-мэр.



В свою очередь Кавано Такааки отметил, что у агентства «Джайка» есть опыт в повышении осведомленности людей, информировании населения. По его словам, агенство продолжит свое исследование в области переработки ТБО и в марте еще раз посетит Харьков для дальнейшего обсуждения сотрудничества.



Напомним, что на строительство комплекса по переработке ТБО Мировой банк выделил Харькову более 40 млн долл. Реализация этого проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 80 тыс. тонн в год, а также сократить объем захоронений мусора до 40 тыс. тонн в год.



По плану инвестиционного проекта, многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов будет размещен на месте действующего полигона в Дергачах. Он предусматривает рекультивацию всей площади, строительство сортировочних и перерабатывающих цехов и выработку альтернативной энергии.



Справка. «Japan International Cooperation Agency» - правительственная организация, которая оказывает различные виды технического содействия более 150 государствам и имеет около 100 офисов за рубежом. В 2008 году агентство объединилось с отделом зарубежного экономического сотрудничества Японского банка международного сотрудничества (JBIC). В обновленном варианте JICA стала крупнейшим в мире агентством двустороннего развития, которое скоординированно предоставляет техническое содействие, льготные кредиты и грантовую помощь в различных отраслях. Агентство является «единым окном» в Японии, через которое предоставляется помощь в целях развития.