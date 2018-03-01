01.03.2018 15:57

Пострадавшие в ДТП на Сумской дают показания в суде

В четверг, 1 марта, в Киевском районном суде Харькова проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской.



// sq.com.ua

На сегодняшнем заседании потерпевшие дают показания, сообщает Status Quo.



Жительница Кременчуга Анна Комар вышла на связь по видеоконференции. Она рассказала, что не помнит, как оказалась на месте аварии. По ее словам, только в больнице она узнала, что попала в ДТП.



На вопрос адвоката водителя Lexus Алены Зайцевой, знает ли пострадавшая о том, что на ее счет были перечислены от семьи обвиняемой 50 тыс. грн., Комар ответила, что никаких денег не брала. Потерпевшая также попросила больше не привлекать ее к процессу, так как ей тяжело физически и морально.



Киевлянка Оксана Нестеренко рассказала, что была в Харькове у подруги, еще одной пострадавшей – Жанны Власенко. Девушка собиралась в этот день возвращаться в столицу. Перед вокзалом подруги решили выпить чаю, а когда вышли из кафе, – попали под машину. Когда Нестеренко пришла в себя, то не могла понять, что она делает в Харькове. Ей казалось, что она уехала в Киев. «Помогали мне врачи. Обвиняемые не помогали», – сказала девушка. Она уточнила, что приняла деньги от Зайцевых, так как не знала, от кого они.



Пострадавшая Жанна Власенко, которая в момент аварии находилась на 20-й неделе беременности, сообщила, что после выписки боялась выходить на улицу. Когда выходила, у нее начиналось сердцебиение и обморочное состояние. На уточняющий вопрос прокурора о состоянии ребёнка девушка сообщила, что никто не даёт никаких прогнозов, но сейчас ситуация уже лучше.



После того, как Власенко пришла в себя (врачи держали девушку в состоянии медикаментозного сна несколько недель), то не понимала, в какой стране находится, так как 20 октября должна была быть в другой стране. Сначала Власенко отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства. «Я не могу проходить реабилитацию на полную силу, посколько кормлю грудью», - отметила она.



Сестра погибшей Нины Кобесовой созванивалась с сестрой, которая вышла с работы. Узнала, что сестра попала в аварию, только на следующий день. «Родители видели в СМИ информацию об аварии, но даже подумать не могли, что там умерла их дочь. Им было очень сложно», - отметила Шевцова.



Сестра погибшей рассказала, что звонила мать Зайцевой, но семья попросила ее больше не беспокоить, от помощи отказались. На уточняющий вопрос адвоката, как изменилась ваша жизнь, сообщила, что у родителей все время высокое давление, а она боится пешеходных переходов.