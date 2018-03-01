01.03.2018 17:44

Харьковчанин ударил ножом таксиста: прокуратура передала дело в суд

Прокуратура направила в суд дело харьковчанина, который вместо расчета ударил таксиста ножом в грудь



Корреспондент

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, убийство произошло вблизи супермаркета "Рост" на пр. Гагарина.

«Досудебным расследованием установлено, что 30 декабря прошлого года мужчина после новогодней корпоративной вечеринки возвращался домой на такси. Когда водитель остановил машину, мужчина выманил таксиста из автомобиля и, вместо того, чтобы заплатить, ударил 40-летнего водителя ножом в грудь», - рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак.

Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог. Ссылался на то, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и почти ничего не помнит.

Полицию и скорую помощь вызвали граждане, ставшие случайными свидетелями резни. Они и задержали злоумышленника.

Спасти таксиста удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас пострадавшего выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.