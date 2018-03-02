02.03.2018 11:05

В Харькове арестовали мужчин, которые терроризировали хозяина сети аптек

По требованию прокуратуры Киевский районный суд взял под стражу двух подозреваемых в серии поджогов аптек. Третий предполагаемый организатор преступлений - в розыске.



khar.gp.gov.ua

В мае 2016 и ноябре 2017 в Харькове неизвестные трижды поджигали аптеки одной и той же сети. Общая сумма ущерба, нанесенного пожарами, составила почти 325 тысячи гривен. В момент поджога в аптеках находились провизоры, но никто из них не пострадал.

«Во время расследования этих преступлений выяснилось, что перед поджогами хозяину сети угрожали и требовали крупную сумму денег. В марте 2016 вымогатель позвонил потерпевшему и начал угрожать последнему и его членам семьи, обещал в случае невыплаты 1 млн долларов США уничтожить бизнес предпринимателя», - сообщил Начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

Владелец аптек сначала не поверил в реальность угроз и никак не отреагировал на звонок. В милицию он обратился лишь после ряда поджогов.

Злоумышленников разоблачили в декабре 2017 года. Выяснилось, что организатором стал бывший начальник охраны этой же сети аптек. После увольнения он решил «подзаработать» таким образом. Для этого он нашел двоих мужчин, которые готовили зажигательную смесь, поджигали помещения, а затем отчитывались «главному».

После задержания, суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 120 тыс грн залога. При этом прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога и обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном суде. Заплатив залог, и выйдя на свободу, злоумышленник стал скрываться от следствия и суда. Сейчас он объявлен в розыск.

Двух «помощников» (41 и 42-летних мужчин) правоохранители задержали в конце февраля текущего года. Они скрывались у своих родственников (один во Львовской, второй в Хмельницкой области).

Злоумышленникам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (вымогательство, сопряженное с повреждением имущества и угрозой насилием, совершенное по предварительному сговору группой лиц и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, совершенное группой лиц).

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.