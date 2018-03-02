Спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль волонтеров с грузом для бойцов АТО

Днем 1 марта спасателей вызвали на Окружную дорогу недалеко от поселка Затишье.
Как оказалось, волонтерский автомобиль «Mercedes Sprinte», следовавший из Ровенской области в Станицу-Луганскую с грузом гуманитарной помощи бойцам АТО, попал в снежный занос и не может двигаться дальше.
Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова прибыли на место и выяснили, что в микроавтобусе волонтеров произошла поломка ходовой системы.
Дело шло к вечеру, поэтому сотрудники ГСЧС обеспечили освещение проведения ремонтных работ с помощью электростанции и световых прожекторов, а также оказали непосредственную помощь в ремонте авто.
Через два часа совместными усилиями поломка была исправлена, и волонтеры отправились к месту назначения.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: