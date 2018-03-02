02.03.2018 15:01

Спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль волонтеров с грузом для бойцов АТО

Днем 1 марта спасателей вызвали на Окружную дорогу недалеко от поселка Затишье.



// ГСЧС

Как оказалось, волонтерский автомобиль «Mercedes Sprinte», следовавший из Ровенской области в Станицу-Луганскую с грузом гуманитарной помощи бойцам АТО, попал в снежный занос и не может двигаться дальше.



Спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова прибыли на место и выяснили, что в микроавтобусе волонтеров произошла поломка ходовой системы.

Дело шло к вечеру, поэтому сотрудники ГСЧС обеспечили освещение проведения ремонтных работ с помощью электростанции и световых прожекторов, а также оказали непосредственную помощь в ремонте авто.

Через два часа совместными усилиями поломка была исправлена, и волонтеры отправились к месту назначения.