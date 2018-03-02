Главная Новости Власть 62 гривны за стебелек подснежника: на Харьковщине началась операция «Первоцвет-2018»
02.03.2018  15:57   

62 гривны за стебелек подснежника: на Харьковщине началась операция «Первоцвет-2018»

Ежегодно на Харьковщине проводится операция «Первоцвет» с целью не допущения незаконной заготовки и торговли редкими и исчезающими раннецветущими растениями.


// Facebook

Акция проводится с целью охраны редких видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины и другие природоохранные списки,  сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Традиционно в мероприятии под руководством Госэкоинспекции примут участие сотрудники Национальной полиции, лесной охраны, представители центральных органов исполнительной власти, а также средств массовой информации и общественности.

В Госэкоинспекции предупредили: за нарушение порядка приобретения или сбыта растений, которые занесены в Красную книгу Украины, будут штрафовать на сумму от 62 гривен за один стебелек первоцвета, в зависимости от категории вида.

Тэги:  первоцвет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Общество Как в Харькове наказывают торговцев весенними цветами (ФОТО) 29.02 Криминал и происшествия На Харьковщине копы проведут традиционный рейд 22.02 Власть Первоцвет-2016: на Харьковщине готовятся штрафовать торговцев подснежниками
 
 

Видео

Харьковская область планирует сотрудничать с Японией в сфере развития экологии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 