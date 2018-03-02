02.03.2018 15:57

62 гривны за стебелек подснежника: на Харьковщине началась операция «Первоцвет-2018»

Ежегодно на Харьковщине проводится операция «Первоцвет» с целью не допущения незаконной заготовки и торговли редкими и исчезающими раннецветущими растениями.



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Акция проводится с целью охраны редких видов растений, которые занесены в Красную книгу Украины и другие природоохранные списки, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.



Традиционно в мероприятии под руководством Госэкоинспекции примут участие сотрудники Национальной полиции, лесной охраны, представители центральных органов исполнительной власти, а также средств массовой информации и общественности.



В Госэкоинспекции предупредили: за нарушение порядка приобретения или сбыта растений, которые занесены в Красную книгу Украины, будут штрафовать на сумму от 62 гривен за один стебелек первоцвета, в зависимости от категории вида.