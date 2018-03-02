На Харьковщине бывший боевик «ЛНР» воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома»

Программа Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» помогла бывшему боевику террористической организации «ЛНР» вернуться к мирной жизни.
Оперативники спецслужбы установили, что житель села Трехизбенка Луганской области в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он привлекался к сооружению земляных укреплений для блокировки перемещения сил антитеррористической операции, а также дежурил на незаконных блокпостах боевиков.
Впоследствии, разочаровавшись в идеях «русского мира», он добровольно покинул ряды ОПГ и переехал в Харьков.
О программе СБУ «Тебя ждут дома» бывший соратник боевиков узнал из постеров социальной рекламы, размещенной на билбордах города и по собственной инициативе обратился в Управление СБУ в Харьковской области с соответствующим заявлением.
В рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователи СБ Украины установили, что бывший участник НЗФ не брал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Сейчас мужчина ожидает предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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