Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 5 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Заседание назначено на 11:00.
На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение 8-го тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.
Митингующих и протестующих под зданием районного суда нет.
В районный суд города Полтавы прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу, Евгений Смицкий и Виталий Блинник. Они уже в зале суда.
Также прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов. Второго потерпевшего Александра Кутянина нет.
12.20 На оглашенную информацию прокурорами о звонках мэра, адвокат Лилия Изовитова обратила внимание судьи, что информацию следователь получил с нарушением законодательства, об этом свидетельствуют даты в протоколах осмотра. В связи с этим данные документы считаются недопустимыми доказательствами. Также Лидия Изовитова отметила, что некоторые контакты и адреса соединения оператора, которые предоставила сторона обвинения, вообще не существуют, что свидетельствует о фальсификации доказательств.
13.44 Адвокат Андрей Цыганков также обращает внимание суда на то, что прокурор Ганилов сам подтвердил, что изучались разные диски.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: