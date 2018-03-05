05.03.2018 13:47

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 5 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



dozor.kharkov.ua

Заседание назначено на 11:00.

На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение 8-го тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.



Митингующих и протестующих под зданием районного суда нет.



В районный суд города Полтавы прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу, Евгений Смицкий и Виталий Блинник. Они уже в зале суда.



Также прибыл один из потерпевших по делу Сергей Ряполов. Второго потерпевшего Александра Кутянина нет.

11.19 С удья Антонов зашел в зал, началось заседание.

11.21 Прокурор Александр Ганилов продолжает оглашать содержание материалов 8 тома.

11.27 Уже в самом начале судебного заседания адвокаты мэра считают, что часть документов из 8-го тома являются недопустимыми и не могут быть доказательствами в суде.

11.35 На заседание прибыли представители ОБСЕ.

12.00 Прокурор Александр Ганилов уже в течении получаса зачитывает распечатку звонков мэра города в день покушения на Кутянина и Ряполова, с указанием времени и продолжительности разговоров, как входящих так и исходящих. Также прокурор назвал сообщения по такому же принципу.

Адвокаты мэра просят не называть длительность разговоров, чтобы сэкономить время.



Ходатайство не принято, прокурор продолжает оглашать длительность входящих и исходящих звонков.

12.20 На оглашенную информацию прокурорами о звонках мэра, адвокат Лилия Изовитова обратила внимание судьи, что информацию следователь получил с нарушением законодательства, об этом свидетельствуют даты в протоколах осмотра. В связи с этим данные документы считаются недопустимыми доказательствами. Также Лидия Изовитова отметила, что некоторые контакты и адреса соединения оператора, которые предоставила сторона обвинения, вообще не существуют, что свидетельствует о фальсификации доказательств.

12.41 Также Лидия Изовитова просит изучить суд страницы 37-41 распечатки звонков. Отмечает, что там нет фамилий Смицкого, а также адресов Пушкинская, 37 и Ленина, 21.

В суде объявлен перерыв.



13.21 Перерыв окончен, судебное заседание продолжается.



13.25 Прокурор Александр Ганилов высказался на ходатайство стороны защиты, что информацию о звонках предоставили в компании оператора мобильной сети, поэтому сфальсифицированной она быть не может.

В свою очередь, адвокат мэра Лидия Изовитова все же заявляет, что извлекался один диск с информацией, а исследовался другой, потому что в документах (протоколе осмотра) есть расхождения.

13.44 Адвокат Андрей Цыганков также обращает внимание суда на то, что прокурор Ганилов сам подтвердил, что изучались разные диски.