Главная Новости Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса
05.03.2018  16:04   

Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 12 марта.


dozor.kharkov.ua
Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов. 
 
Начало – в 11.00.

Напомним, на сегодняшнем заседании продолжили рассмотрение материалов 8-го тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.

 

Тэги:  кернес, полтава, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)   02.03 Общество Геннадий Кернес: «Лозунг «Возродить величие Харькова» является моим жизненным кредо» 01.03 ЖКХ Геннадий Кернес: Эффективная работа лифтового хозяйства – вопрос безопасности и комфорта горожан
 
 

Видео

Более полутора тысяч домов в Харькове очистили от снежных шапок та сосулей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 