05.03.2018 17:15

В Харькове разоблачили незаконный «семейный бизнес»: изъято более тонны суррогатного алкоголя

Прокуратура пресекла деятельность двух подпольных цехов, в которых семья из Чугуева незаконно производила суррогатный алкоголь.



khar.gp.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по данному правонарушению задержали 3 жителей г. Чугуева - 37-летнюю женщину, которая уже была судима за незаконное изготовление подакцизных товаров, ее 43-летнюю сестру и 23-летнего племянника.

Всем им объявлено подозрение по ч.3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей).

«Свои подпольные цеха по изготовлению суррогата сестры устроили в арендованных гаражах, расположенных на территории Харькова и Чугуева. По предварительным данным, члены «семейного бизнеса» разводили этиловый спирт водой, добавляли ароматизаторы и красители. Напитки сбывали через свою клиентскую базу. Продукция, как правило, попадала на полки кафе и так называемых «наливайки», - рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко,

На территории подпольных цехов обнаружено и изъято более 1 тонны суррогатного алкоголя.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.