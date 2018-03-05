Главная Новости Власть В Харькове разоблачили незаконный «семейный бизнес»: изъято более тонны суррогатного алкоголя
05.03.2018  17:15   

В Харькове разоблачили незаконный «семейный бизнес»: изъято более тонны суррогатного алкоголя

Прокуратура пресекла деятельность двух подпольных цехов, в которых семья из Чугуева незаконно производила суррогатный алкоголь.


khar.gp.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по данному правонарушению задержали 3 жителей г. Чугуева - 37-летнюю женщину, которая уже была судима за незаконное изготовление подакцизных товаров, ее 43-летнюю сестру и 23-летнего племянника.
 
Всем им объявлено подозрение по ч.3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей).
 
«Свои подпольные цеха по изготовлению суррогата сестры устроили в арендованных гаражах, расположенных на территории Харькова и Чугуева. По предварительным данным, члены «семейного бизнеса» разводили этиловый спирт водой, добавляли ароматизаторы и красители. Напитки сбывали через свою клиентскую базу. Продукция, как правило, попадала на полки кафе и так называемых «наливайки», - рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко,
 
На территории подпольных цехов обнаружено и изъято более 1 тонны суррогатного алкоголя.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы. 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суррогат, алкоголь, харьков
 
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