Главная Новости Власть Под Харьковом отменен последний карантин по АСЧ
05.03.2018  16:58   

Под Харьковом отменен последний карантин по АСЧ

В настоящее время Харьковская область благополучна по африканской чуме свиней среди домашних и диких свиней.


// Facebook

С 3 марта отенен карантин по африканской чуме свиней на территории охотничьего хозяйства ГП «Бирюк» Двуречанского района.

Такое решение приняла Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Двуречанской районной государственной администрации.

 

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ачс, карантин, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Медицина Под Харьковом отменен карантин по АЧС 29.12 Медицина На Харьковщине очередная вспышка АЧС 19.12 Медицина Под Харьковом – новые очаги АЧС
 
 

Видео

Более полутора тысяч домов в Харькове очистили от снежных шапок та сосулей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 