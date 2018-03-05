Под Харьковом отменен последний карантин по АСЧ

В настоящее время Харьковская область благополучна по африканской чуме свиней среди домашних и диких свиней.
С 3 марта отенен карантин по африканской чуме свиней на территории охотничьего хозяйства ГП «Бирюк» Двуречанского района.
Такое решение приняла Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Двуречанской районной государственной администрации.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: