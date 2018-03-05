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05.03.2018  19:30   

В Харькове мужчина торговал наркотиками с полицейскими

Сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.


khar.gp.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
«В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый «товар» наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов », - рассказал начальник управления прокуратуры области  Иван Тарасов.
 
Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов изъято амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.
 
Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).
 
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения. 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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