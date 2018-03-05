05.03.2018 19:30

В Харькове мужчина торговал наркотиками с полицейскими

Сбыт наркотиков организовал безработный житель Харькова.



khar.gp.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«В своей квартире он изготавливал и фасовал психотропные вещества амфетамина и марихуаны. Готовый «товар» наркоделец распространял среди сотрудников управления патрульной полиции Харькова, а также бывшим работникам правоохранительных органов », - рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Во время обысков по месту жительства организатора сети и ее активных членов изъято амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения.