06.03.2018 12:45

Нотариус помогла женщине «обобрать» бывшего мужа: прокуратура передала дело в суд

Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт на частного нотариуса, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).



Українські Новини

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 41-летняя нотариус сознательно нарушила очередность обработки заявок.

«Во время развода семейная пара через суд делила квартиру. Мужчина получил решение о равном распределении имущества между супругами и обратился в Регистрационную службу, чтобы официально оформить свою долю», - рассказывает руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев.

Однако женщина решила не делиться с бывшим. Она подделала дату регистрации брака в паспорте, чтобы выглядело так, будто квартира приобретена до свадьбы. По ее просьбе нотариус закрыла глаза и на поддельный штамп, и на то, что заявление мужа уже находилось в реестре и должно рассмотреться первым. По требованию женщины недвижимость полностью переоформили на третьих лиц. Люди, которые купили квартиру, не знали о том, что это спорная собственность.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении жены потерпевшего по завладению чужим имуществом (ч. 1 ст. 190 УК Украины) - продолжается.