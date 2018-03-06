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06.03.2018  13:58   

Сегодня продолжится суд по делу смертельного ДТП на Сумской

Во вторник, 6 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года.


// Город Х

Заседание назначено на 14:00.

На предыдущем заседании, которое состоялось 1 марта, были выслушаны показания пострадавших в аварии и родственников погибших.

Сегодня судья Виктор Попрас заслушает показания остальных потерпевших.

На заседание должны прийти родные погибшей в аварии Натальи Умаевой. Кроме того, даст показания пострадавшая Оксана Евтеева.

Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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