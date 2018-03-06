06.03.2018 13:58

Сегодня продолжится суд по делу смертельного ДТП на Сумской

Во вторник, 6 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года.



// Город Х

Заседание назначено на 14:00.



На предыдущем заседании, которое состоялось 1 марта, были выслушаны показания пострадавших в аварии и родственников погибших.



Сегодня судья Виктор Попрас заслушает показания остальных потерпевших.



На заседание должны прийти родные погибшей в аварии Натальи Умаевой. Кроме того, даст показания пострадавшая Оксана Евтеева.