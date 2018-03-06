Сегодня продолжится суд по делу смертельного ДТП на Сумской

Во вторник, 6 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года.
Заседание назначено на 14:00.
На предыдущем заседании, которое состоялось 1 марта, были выслушаны показания пострадавших в аварии и родственников погибших.
Сегодня судья Виктор Попрас заслушает показания остальных потерпевших.
На заседание должны прийти родные погибшей в аварии Натальи Умаевой. Кроме того, даст показания пострадавшая Оксана Евтеева.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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