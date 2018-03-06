«Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 марта Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 марта В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.