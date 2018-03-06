«Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело

Прокуратура передала в районный суд обвинительный акт по факту незаконной вырубки леса (ст. 246 УК Украины) вблизи железнодорожной линии Волчанск - Купянск - Узловой.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: