Главная Новости Власть «Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело
06.03.2018  14:45   

«Лесоруб» напилил деревьев на 60 тысяч гривен: прокуратура передала в суд дело

Прокуратура передала в районный суд обвинительный акт по факту незаконной вырубки леса (ст. 246 УК Украины) вблизи железнодорожной линии Волчанск - Купянск - Узловой.


khar.gp.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
В феврале текущего года 38-летний местный житель, не имея никаких документов, которые бы позволяли вырубить деревья, уничтожил дубы, ясени и клены.
 
Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 60 тыс. грн.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прократура, лесоруб, суд, харьков
 
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