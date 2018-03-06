06.03.2018 17:23

Пострадавшие в ДТП на Сумской выступают в суде

В Киевском районном суде Харькова проходит очередное заседание суда по делу о ДТП на Сумской 18 октября.



// Status Quo

Судья Виктор Попрас заслушивает показания потерпевших.



Первой допросили пострадавшую Оксану Евтееву, пишет Status Quo.



Она рассказала, что они с мужем и сестрой, которые погибли в результате аварии, прогуливались от станции метро «Советская» («Площадь Конституции»).



«Мы стояли на светофоре и следующее, что я помню, как очнулась в больнице. Лечение будет длиться ещё два года. Не сгибается колено. Сколько будет длиться реабилитация, никто не знает», – отметила Евтеева.



По словам Оксаны, ей известно от следователя, что мать Алены Зайцевой перечисляла деньги на их счёт. «Мы хотели вернуть и неоднократно обращались в банк. Это была не помощь, а даже не понятно, что. Тихо положили на счёт и отнесли чеки в прокуратуру, чтоб выбить себе какие-то смягчающие. Я пролежала полтора месяца на кровати», – рассказала Евтеева.



Отец Оксаны и погибшей Дианы Берченко сообщил в суде, что семья получила два перевода по 50 тысяч от Татьяны Ивановой (мать Зайцевой).



«Но нам не деньги были нужны, а если бы приехали и сказали: сюда едут лучшие врачи. Израиль, Европа. Что мне было делать с этими 50 тысяч? Если бы были лучшие врачи, может, она (Диана – прим. ред.) была бы жива. Мы сидели у ее кровати и просили «не уходи», – рассказал Берченко.



Сразу после дачи показаний семья Берченко покинула зал.



Мать погибшего Александра Евтеева рассказала, что созванивалась с сыном каждый день, но в тот вечер (18 октября 2017 г. – прим. ред.) он не позвонил. «А утром позвонил отец Оксаны (Оксана – жена Александра – прим. ред.). Не было сил копаться в интернете, я поверила отцу Оксаны, что сын в реанимации. У меня была одна задача – добраться до сына как можно быстрее», – сообщила Евтеева.