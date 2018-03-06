Главная Новости Власть Пострадавшие в ДТП на Сумской выступают в суде
06.03.2018  17:23   

Пострадавшие в ДТП на Сумской выступают в суде

В Киевском районном суде Харькова проходит очередное заседание суда по делу о ДТП на Сумской 18 октября.


// Status Quo

Судья Виктор Попрас заслушивает показания потерпевших.

Первой допросили пострадавшую Оксану Евтееву, пишет Status Quo.

Она рассказала, что они с мужем и сестрой, которые погибли в результате аварии, прогуливались от станции метро «Советская» («Площадь Конституции»).

«Мы стояли на светофоре и следующее, что я помню, как очнулась в больнице. Лечение будет длиться ещё два года. Не сгибается колено. Сколько будет длиться реабилитация, никто не знает», – отметила Евтеева.

По словам Оксаны, ей известно от следователя, что мать Алены Зайцевой перечисляла деньги на их счёт. «Мы хотели вернуть и неоднократно обращались в банк. Это была не помощь, а даже не понятно, что. Тихо положили на счёт и отнесли чеки в прокуратуру, чтоб выбить себе какие-то смягчающие. Я пролежала полтора месяца на кровати», – рассказала Евтеева.

Отец Оксаны и погибшей Дианы Берченко сообщил в суде, что семья получила два перевода по 50 тысяч от Татьяны Ивановой (мать Зайцевой).

«Но нам не деньги были нужны, а если бы приехали и сказали: сюда едут лучшие врачи. Израиль, Европа. Что мне было делать с этими 50 тысяч? Если бы были лучшие врачи, может, она (Диана – прим. ред.) была бы жива. Мы сидели у ее кровати и просили «не уходи», – рассказал Берченко.

Сразу после дачи показаний семья Берченко покинула зал.

Мать погибшего Александра Евтеева рассказала, что созванивалась с сыном каждый день, но в тот вечер (18 октября 2017 г. – прим. ред.) он не позвонил. «А утром позвонил отец Оксаны (Оксана – жена Александра – прим. ред.). Не было сил копаться в интернете, я поверила отцу Оксаны, что сын в реанимации. У меня была одна задача – добраться до сына как можно быстрее», – сообщила Евтеева.

Источник:   Status Quo
 Тэги:  дтп на сумской, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Власть Сегодня продолжится суд по делу смертельного ДТП на Сумской 01.03 Власть Пострадавшие в ДТП на Сумской дают показания в суде 19.02 Власть ДТП на Сумской: суд перенес рассмотрение дела
 
 

Видео

Сторона защиты: "В деле Кернеса нет перспективы обвинительного приговора"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 