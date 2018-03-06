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06.03.2018  18:55   

Дмитрий Шенцев: государство должно оказывать всестороннюю поддержку отечественному производителю

Обеспечение экономического роста страны - сегодня одна из главных задач. Ведь потенциал роста во многих отраслях есть - в этом уверены в "Оппозиционном блоке".


glavcom.ua
Как пример - компания "ФЭД" в Харькове, одно из ведущих предприятий авиа- космической отрасли, которое с рабочим визитом посетили сопредседатель "Оппозиционного блока " Борис Колесников и народный депутат Украины, глава Оппоблока Харьковщины Дмитрий Шенцев. 
 
Как отметил Борис Колесников, здесь многое связано с оборонным комплексом, поэтому очень важно, что государство наконец-то обратило внимание на то, что только покупать вооружение - бесполезно, нужно развивать свою отечественную базу и она есть, есть специалисты, кадры и пока не поздно нужно оборонные заказы размещать внутри нашей страны. 
 
Сегодня "ФЭД" является сверхсовременным производством, где изготавливают высокоточную аппаратуру для авиационной и ракетной промышленности. И без всесторонней поддержки государства тут не обойтись, отметил народный депутат Украины Дмитрий Шенцев. Должна быть планомерная работа по развитию высокотехнологичных отечественных производств. Безусловно, должен быть и рынок сбыта, и приемлемые условия кредитования. Ведь благополучие таких предприятий обусловит и рост экономики в стране в целом, отметил народный депутат.
Тэги:  завод, харьков, промышленность
 
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