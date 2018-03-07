07.03.2018 12:05

Закон о приватизации госимущества вступил в силу

Закон о приватизации устанавливает упрощенную классификацию объектов для продажи.



// РБК-Украина

В Украине вступил в силу закон о приватизации государственного имущества. Текст закона официально был опубликован накануне в парламентской газете «Голос Украины».



Данный закон устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов; расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.



В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий. Новый закон четко устанавливает срок в 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой. Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника. Стоимость активов менее 250 млн гривен – это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.



Кроме того, документ устанавливает четкий порядок приватизации; требования к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации; порядок принятия решения о приватизации. Инициировать приватизацию объектов смогут государственные органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами государственной собственности или покупатели.



Напомним, Верховная рада приняла закон о приватизации госимущества 18 января 2018 года.



Отметим, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что проведение приватизации государственного имущества и создание антикоррупционного суда являются одними из основных требований Международного валютного фонда. До этого Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список вошли около 100 объектов.



В частности, в перечень вошли «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие. По словам главы ФГИ Виталия Трубарова, фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривен.