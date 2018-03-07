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07.03.2018  13:29   

Полиция готова охранять женское шествие

На каждую демонстрантку выделят по одному правоохранителю.


// Нацполиция

8 марта с 12.00 до 14.00 состоится шествие по площади Архитекторов, улицам Жен Мироносиц и Сумской к площади Конституции. Также на площади Конституции пройдет перфоманс за гендерное равенство.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 200 граждан. Публичную безопасность будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Кроме этого, 8 и 9 марта запланировано мероприятия с участием представителей правительства Чешской Республики, чешской общественной организации «Соколово» и Харьковской облгосадминистрации 75 годовщины боев чехословацкого батальона с нацистскими захватчиками.

8 марта с 10 до 16 часов состоится возложение цветов к мемориальным доскам А. Ярошу, 1-м Чешском батальона и братской могилы. 9 марта из 13 до 18 часов - мероприятия в поселке Соколово Змиевского района.

Участие с мероприятиях примут до 7200 участников. Охрану порядка будут обеспечивать 140 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские Харьковщины призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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