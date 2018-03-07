Полиция готова охранять женское шествие

На каждую демонстрантку выделят по одному правоохранителю.
8 марта с 12.00 до 14.00 состоится шествие по площади Архитекторов, улицам Жен Мироносиц и Сумской к площади Конституции. Также на площади Конституции пройдет перфоманс за гендерное равенство.
Ожидается, что в мероприятии примут участие до 200 граждан. Публичную безопасность будут обеспечивать 100 полицейских и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Кроме этого, 8 и 9 марта запланировано мероприятия с участием представителей правительства Чешской Республики, чешской общественной организации «Соколово» и Харьковской облгосадминистрации 75 годовщины боев чехословацкого батальона с нацистскими захватчиками.
8 марта с 10 до 16 часов состоится возложение цветов к мемориальным доскам А. Ярошу, 1-м Чешском батальона и братской могилы. 9 марта из 13 до 18 часов - мероприятия в поселке Соколово Змиевского района.
Участие с мероприятиях примут до 7200 участников. Охрану порядка будут обеспечивать 140 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские Харьковщины призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: