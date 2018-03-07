07.03.2018 13:44

30-летний харьковчанин подделывал банковские карты и обманом снимал с них деньги

Прокуратура передала в суд дело харьковчанина, который подделывал банковские карты и снимал с них деньги.



khar.gp.gov.ua

Тридцатилетнего мужчину подозревают в изготовлении устройств для считывания информации с магнитной ленты банковских карт. Подозреваемый установил самодельные механизмы на входной двери двух отделений банка, где клиенты с помощью своей карты могли зайти в помещение в нерабочее время или выходные дни. Сейчас обвинительный акт передан в Ленинский районный суд.

«Схема была довольно простой. Клиенты, которые пользовались банкоматом в нерабочее время, открывали электронный замок на двери своей банковской карточкой. В этот момент считывались все данные, которые злоумышленник использовал, чтобы изготовить дубликат карты», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, мужчина установил в помещении скрытую камеру, которая записывала набор пин-кода.

Дубликаты карточек преступник изготовлял с помощью специального программного обеспечения и "чистых" карточек с магнитными лентами, которые покупал через интернет. Чтобы не выдать себя, подозреваемый снимал наличные небольшими суммами, как правило, одна-две тысячи гривен, и в разных банкоматах. Когда владельцы карт заметили, что с их счетов начали исчезать деньги, они обратились в финансовое учреждение, а сотрудники банка - в полицию.

В ходе следствия установлено 10 эпизодов преступлений, отмечают в прокуратуре. В течение октября-декабря 2017 года с карточек сняли около 30 000 гривен. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.