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07.03.2018  14:28   

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни марта.


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Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:

– 7 марта – рабочий день продлится до 17.00;

– 8 марта – выходной день

– 9 марта – выходной день

– 10 марта – до 13.00 в дежурном режиме (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений);

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоговая, время работы, харьков, гфс
 
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