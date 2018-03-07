07.03.2018 14:28

В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни марта.



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Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:



– 7 марта – рабочий день продлится до 17.00;



– 8 марта – выходной день



– 9 марта – выходной день



– 10 марта – до 13.00 в дежурном режиме (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений);