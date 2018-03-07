В налоговой рассказали, как будут обслуживать клиентов в праздники

Главное управление ГФС в Харьковской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в праздничные и выходные дни марта.
Для удобства плательщиков и создание комфортных условий обслуживания и в связи с праздничными и выходными днями ГФС сообщает график работы Центров обслуживания плательщиков, а именно:
– 7 марта – рабочий день продлится до 17.00;
– 8 марта – выходной день
– 9 марта – выходной день
– 10 марта – до 13.00 в дежурном режиме (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений);
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: