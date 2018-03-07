07.03.2018 15:29

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта

Об этом информируют на правительственном портале.



// ХОГА

Пенсионный фонд со второй половины марта начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут пересчитаны по справкам уполномоченных структур, в которых военные проходили службу - Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

Для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года.

Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года – еще в среднем на 750 грн. Таким образом за два года военные пенсии вырастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

При пересчете пенсий также учтены требования Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц» в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД согласно закону «О Национальной полиции Украины». Пенсии им будут перечислены с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть, с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться, начиная с 1 января 2019 года.

В целом пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.