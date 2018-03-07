На Харьковщине на взятке задержан подполковник полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: