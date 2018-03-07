07.03.2018 15:45

На Харьковщине на взятке задержан подполковник полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области.



Фото: Владислав Абдула

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Подполковник полиции вымогал деньги от местного дельца. Взамен на это полицейский не препятствовал вырубке лесонасаждений.

Во время досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали три факта получения руководителем подразделения неправомерной выгоды на общую сумму двадцать четыре тысячи гривен.

Правоохранители задержали подполковника при получении очередной взятки в размере десяти тысяч гривен.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.