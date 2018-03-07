07.03.2018 16:49

Харьков представили на туристической выставке в Берлине

Туристический потенциал Харькова представят на Международной туристической бирже в Берлине «ITB Berlin», которая проходит 7-11 марта.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в харьковского горсовета.

«ITB Berlin» - одна из крупнейших туристических ярмарок мира, которая ежегодно проходит в столице Германии. В этом году свой потенциал на выставке презентуют 185 стран мира. Традиционно экспозицию посещают более 180 тыс. человек.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Харьков представлен на общенациональном стенде Украины. Участие в таком крупном международном мероприятии позволит презентовать туристический потенциал города, укрепить его позитивный имидж и повысить узнаваемость Харькова в туристической среде. Кроме того, это даст возможность развить сотрудничество с другими городами Украины и увеличить внутренние туристские потоки.

Кроме выставки харьковчане примут участие в различных семинарах и конференциях, где вместе с коллегами рассмотрят острые проблемы туристической отрасли и определят перспективы дальнейшего развития сферы.