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07.03.2018  16:49   

Харьков представили на туристической выставке в Берлине

Туристический потенциал Харькова представят на Международной туристической бирже в Берлине «ITB Berlin», которая проходит 7-11 марта.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в харьковского горсовета.
 
«ITB Berlin» - одна из крупнейших туристических ярмарок мира, которая ежегодно проходит в столице Германии. В этом году свой потенциал на выставке презентуют 185 стран мира. Традиционно экспозицию посещают более 180 тыс. человек. 
 
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, Харьков представлен на общенациональном стенде Украины. Участие в таком крупном международном мероприятии позволит презентовать туристический потенциал города, укрепить его позитивный имидж и повысить узнаваемость Харькова в туристической среде. Кроме того, это даст возможность развить сотрудничество с другими городами Украины и увеличить внутренние туристские потоки.
 
Кроме выставки харьковчане примут участие в различных семинарах и конференциях, где вместе с коллегами рассмотрят острые проблемы туристической отрасли и определят перспективы дальнейшего развития сферы.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, берлин, харьков
 
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