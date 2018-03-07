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07.03.2018  17:15   

Рецидивист-грабитель, который нападал на пенсионеров, сядет в тюрьму

Харьковский суд признал виновным 38-летнего харьковчанина по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенный повторно).


khar.gp.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, злоумышленнику, который уже был осужден за грабеж и разбой, грозит до 5 лет лишения свободы.
 
«Безработный мужчина зимой прошлого года совершил серию грабежей в спальном районе Харькова. Своих жертв - людей пожилого возраста, он выслеживал на улице, преимущественно в вечернее время. Злоумышленник неожиданно подбегал к бабушкам, вырывал из рук сумку и убегал. Если жертва сопротивлялась, бил по голове и валил на землю. Мужчин пенсионного возраста грабитель сразу сбивал с ног и забирал из карманов мобильные телефоны, деньги и тому подобное», - рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова.
 
В течение одного месяца он ограбил пять человек на общую сумму более 7,5 тыс. грн.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  вор, рецидивист, харьков
 
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