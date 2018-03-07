07.03.2018 17:15

Рецидивист-грабитель, который нападал на пенсионеров, сядет в тюрьму

Харьковский суд признал виновным 38-летнего харьковчанина по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенный повторно).



khar.gp.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, злоумышленнику, который уже был осужден за грабеж и разбой, грозит до 5 лет лишения свободы.

«Безработный мужчина зимой прошлого года совершил серию грабежей в спальном районе Харькова. Своих жертв - людей пожилого возраста, он выслеживал на улице, преимущественно в вечернее время. Злоумышленник неожиданно подбегал к бабушкам, вырывал из рук сумку и убегал. Если жертва сопротивлялась, бил по голове и валил на землю. Мужчин пенсионного возраста грабитель сразу сбивал с ног и забирал из карманов мобильные телефоны, деньги и тому подобное», - рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова.

В течение одного месяца он ограбил пять человек на общую сумму более 7,5 тыс. грн.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.