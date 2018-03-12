Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

12.03.2018 11:12

В понедельник, 12 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Заседание назначено на 11:00.



На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение томов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.



Вокруг здания без оцепления правоохранителей. Активистов и митингующих нет.