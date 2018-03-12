Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
12.03.2018  11:12   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 12 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


dozor.kharkov.ua
Заседание назначено на 11:00.

На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение томов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.

Вокруг здания без оцепления правоохранителей. Активистов и митингующих нет.

11.11 На данный момент в зале заседания суда присутствуют: Геннадий Кернес, два его охранника и адвокаты. Также на суд прибыл один из потерпевших - Сергей Ряполов и его защитница - адвокат Зелькина.
 

 

Фотогалерея

Тэги:  кернес, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса 05.03 Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)   02.03 Общество Геннадий Кернес: «Лозунг «Возродить величие Харькова» является моим жизненным кредо»
 
 

Видео

На Харьковщине дефицита вакцин нет
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 