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12.03.2018  11:16   

Зайцева и Дронов впервые озвучат свои версии ДТП на Сумской

В понедельник, 12 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской 18 октября.


NewsRoom

Заседание назначено на 14:00.

Свои версии трагического ДТП, в котором погибли шесть человек, в суде должны озвучить фигуранты дела - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Также суд планирует сегодня допросить свидетелей по делу.

На предыдущих заседаниях свои показания дали потерпевшие и родственники погибших. Большинство подали гражданские иски, требуют от подсудимых материальной компенсации.

Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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