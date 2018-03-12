12.03.2018 11:16

Зайцева и Дронов впервые озвучат свои версии ДТП на Сумской

В понедельник, 12 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской 18 октября.



NewsRoom

Заседание назначено на 14:00.



Свои версии трагического ДТП, в котором погибли шесть человек, в суде должны озвучить фигуранты дела - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.



Также суд планирует сегодня допросить свидетелей по делу.



На предыдущих заседаниях свои показания дали потерпевшие и родственники погибших. Большинство подали гражданские иски, требуют от подсудимых материальной компенсации.