Зайцева и Дронов впервые озвучат свои версии ДТП на Сумской

В понедельник, 12 марта, в Киевском районном суде Харькова состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской 18 октября.
Заседание назначено на 14:00.
Свои версии трагического ДТП, в котором погибли шесть человек, в суде должны озвучить фигуранты дела - Елена Зайцева и Геннадий Дронов.
Также суд планирует сегодня допросить свидетелей по делу.
На предыдущих заседаниях свои показания дали потерпевшие и родственники погибших. Большинство подали гражданские иски, требуют от подсудимых материальной компенсации.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить конфликт.
Облачная погода продержится весь день. Ночной мокрый снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах гололедица.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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