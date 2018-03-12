12.03.2018 13:15

В Харькове во время получения взятки задержали таможенника

Следователи прокуратуры Харьковской области задержали во время получения взятки в размере 5 тысяч российских рублей главного государственного инспектора таможенного поста Харьков-пассажирский.



khar.gp.gov.ua

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области деньги чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователями задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 11 тысяч российских рублей.

В настоящее время таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Работниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.