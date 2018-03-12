Главная Новости Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса
12.03.2018  13:52   

Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 19 марта.


dozor.kharkov.ua
Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов. 
 
Начало – в 11.00.

Напомним, на сегодняшнем заседании продолжили рассмотрение материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.

 

Тэги:  кернес, полтава, суд, харьков
 
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