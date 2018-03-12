Главная Новости Власть На Харьковщине наказали фермера, который незаконно занял 70 гектар земли
12.03.2018  14:48   

На Харьковщине наказали фермера, который незаконно занял 70 гектар земли

Суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 46-летнего директора одного из фермерских хозяйств в самовольном занятии земельных участков (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).


khar.gp.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
"Прокуратура доказала в суде, что весной 2017 года мужчина самовольно занял земельные участки сельскохозяйственного назначения. Сотрудники возглавляемого осужденным фермерского хозяйства засеяли участок кукурузой, обрабатывали землю и собрали урожай. Предприниматель сообщил им, что все сельхозработы проводятся согласно действующему законодательству, а участки он взял в аренду ", - рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Владимир Калюга.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того при содействии Шевченковского отдела местной прокуратуры фермер возместил более 100 тыс. грн. причиненного государству ущерба.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  земля, фермер, харьков
 
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