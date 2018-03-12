Главная Новости Власть В Харькове судили террористов, которые устроили серию взрывов
12.03.2018  20:00   

В Харькове судили террористов, которые устроили серию взрывов

Суд частично поддержал позицию прокуратуры и признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории Харькова и области.


https://khar.gp.gov.ua/ua/index.html
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
28-летнему мужчине, который признал свою вину и искренне раскаялся - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году до марта 2015 года. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов г. Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014) и ООО "Харкиврегионгаз" (январь 2015 года).
 
Кроме того, злоумышленникам инкриминировалось законченное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.
 
Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей. 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, террорист, харьков, взрыв
 
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