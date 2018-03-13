Главная Новости Власть Пьяный мужчина на угнанном автобусе врезался в автомобиль: прокуратура доказала вину преступника
13.03.2018  12:45   

Пьяный мужчина на угнанном автобусе врезался в автомобиль: прокуратура доказала вину преступника

По требованию прокуратуры суд признал виновным 38-летнего бездомного по ч. 2. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, причинившее значительный материальный ущерб).


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Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
 
Как отметил и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко, мужчине, который уже был судим за кражи, мошенничество и другие имущественные преступления, грозит до 5 лет лишения свободы.
 
В декабре прошлого года в Харькове возле остановки общественного транспорта «Проспект Гагарина» пьяный мужчина зашел в маршрутку «Харьков-Покотиловка». В это время водитель автобуса вышел из кабины выпить чаю. Бездомный сел за руль и завел транспорт. Проехал несколько метров, не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль.
 
В результате аварии никто не пострадал.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  авария, суд, харьков
 
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