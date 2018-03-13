13.03.2018 12:45

Пьяный мужчина на угнанном автобусе врезался в автомобиль: прокуратура доказала вину преступника

По требованию прокуратуры суд признал виновным 38-летнего бездомного по ч. 2. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, причинившее значительный материальный ущерб).



khar.gp.gov.ua

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отметил и.о. руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко, мужчине, который уже был судим за кражи, мошенничество и другие имущественные преступления, грозит до 5 лет лишения свободы.

В декабре прошлого года в Харькове возле остановки общественного транспорта «Проспект Гагарина» пьяный мужчина зашел в маршрутку «Харьков-Покотиловка». В это время водитель автобуса вышел из кабины выпить чаю. Бездомный сел за руль и завел транспорт. Проехал несколько метров, не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль.

В результате аварии никто не пострадал.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.